Доллар по 26 и выспаться. Россияне рассказали, чего просят у Деда Мороза

При выборе просьбы Деду Морозу россияне проявляют фантазию. Так, некоторые просят доллар по 26 рублей, депутатский или звёздный статус. Однако большинство всё же придерживается "традиционных" желаний. Об этом со ссылкой на опрос Avito сообщает РИА "Новости".

— Значительную часть этих ответов составляют предсказуемые желания — здоровья, денег, автомобилей, домов и квартир, модных гаджетов и других технических новинок. Но наряду с ними встречаются и более оригинальные мечты, — говорится в сообщении.

Так, некоторые россияне просили 100 лет жизни, доллар по 26 рублей, "фарт по жизни", поцелуй, оказаться в СССР, получить возможность высыпаться за четыре часа, а также стать звездой, как Бритни Спирс.

К слову о желаниях: врачи не советуют, загадывая заветную мечту под бой курантов, пить шампанское с сожжённой бумагой. Однако для тех, кому очень хочется провести этот ритуал, есть несколько важных рекомендаций.