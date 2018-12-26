В США самолёт рухнул на жилой квартал

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В США самолёт рухнул на жилой квартал

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Небольшой самолёт упал на жилой квартал в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота, в результате загорелось несколько домов. По меньшей мере один человек погиб, сообщает Argus Leader.

По предварительной информации, погибший был пилотом самолёта. Отмечается, что число жертв может увеличиться. В результате произошедшего два дома были повреждены, жители четырёх домов были эвакуированы.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту случившегося Национальный совет по безопасности на транспорте проведёт расследование.

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