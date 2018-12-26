В США самолёт рухнул на жилой квартал

Небольшой самолёт упал на жилой квартал в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота, в результате загорелось несколько домов. По меньшей мере один человек погиб, сообщает Argus Leader.
Moments after a plane went down in #SiouxFalls @Argus911 @cnnbrk pic.twitter.com/DICMw5RPwx— Joe Zweifel (@jzweifel62) 25 декабря 2018 г.
По предварительной информации, погибший был пилотом самолёта. Отмечается, что число жертв может увеличиться. В результате произошедшего два дома были повреждены, жители четырёх домов были эвакуированы.
На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту случившегося Национальный совет по безопасности на транспорте проведёт расследование.
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