Япония вновь займётся китобойным промыслом

Власти Японии объявили о выходе из Международной комиссии по промыслу китов, сообщает France Presse. Как ожидается, страна вновь займётся китобойным промыслом в июле 2019 года.

Токио принял решение о выходе из комиссии, поскольку в течение последних 30 лет попытки возобновить коммерческий промысел относительно некоторых видов китов пресекались странами, ведущими борьбу с китобойным промыслом.

— Имеются вполне подтверждённые научные данные о достаточном количестве китов. Однако некоторые страны игнорируют их и не демонстрируют готовности к сближению позиций, — цитирует ТАСС генсека Кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.