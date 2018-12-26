"Самый сложный день". Москвичей призывают не пользоваться личным авто в среду

Среда, 26 декабря, в Москве станет пиковым днём по количеству пробок на дорогах, в связи с чем ЦОДД призывает водителей отказаться от личного транспорта ради экономии времени. Об этом сообщается на странице организации в "Твиттере".

— Снегопад, перекрытия в центре из-за ёлки, много людей на машинах, спешащих купить подарки и всех поздравить. Пользуйтесь городским транспортом — так вы сможете точно спланировать время, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, 26 декабря в Москве будут закрыты Кремль и Мавзолей в связи с проведением общероссийской ёлки. Ожидается прибытие большого количества детских делегаций со всей страны, из-за чего будут вводиться ограничения автомобильного движения.