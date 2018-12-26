Опубликованы кадры стрельб ЗРК "Тор"

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Опубликованы кадры стрельб ЗРК "Тор"

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Минобороны РФ показало кадры боевых стрельб на современных зенитных ракетных комплексах "Тор-М2У". Они состоялись в рамках учений подразделения противовоздушной обороны на полигоне в Астраханской области. Видео публикует телеканал "Звезда".

— В ходе проведения стрельб расчёты комплексов уничтожили около 10 скоростных маневрирующих мишеней типа "Саман", запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах, — рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

По его словам, личный состав также отработал нормативы и порядок заряжания ЗРК.

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