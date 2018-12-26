КНДР и Южная Корея провели церемонию соединения железных и автомобильных дорог

В КНДР состоялась торжественная церемония, которая дала старт масштабному проекту двух Корей по объединению автомобильных и железных дорог. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

Для участия в мероприятии на железнодорожную станцию Пханмун в КНДР на специальном поезде прибыло 100 южнокорейских делегатов. Среди них — министр транспорта Ким Хён Ми, министр объединения Чо Мён Гюн, парламентские лидеры и другие должностные лица.

В свою очередь, КНДР также направила туда свою делегацию из 100 участников, среди которых министр железных дорог Ким Юн Хек, а также председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Помимо этого, поскольку проект развития корейских железных дорог предусматривает их выход за географические границы двух стран, в том числе потенциальное соединение с Транссибом, в церемонии принимал участие заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, а также его коллеги из Китая и Монголии.

Ранее Лайф сообщал, что лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о восстановлении автомобильного и железнодорожного сообщения между севером и югом полуострова.