В Норвегии объяснили, почему Запад должен признать Крым российским

Норвежский политик заявил, что после событий на Украине в 2014 году Россия "встала на защиту многочисленного русского населения" полуострова.

Норвежский политик, бывший вице-президент парламента страны Карл Хаген, в статье для издания Aftenposten объяснил, что страны Запада должны признать Крым частью России.

— Я считаю, что желание народа очень много значит и что с такими результатами [референдума в Крыму] Запад должен был сказать: "Если население Крыма хочет быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым вновь российским", — пишет Хаген.

Он заявил, что в 2014 году Россия "встала на защиту интересов многочисленного русского населения в Крыму, которое боится недемократических сил, стоящих у власти на Украине".

Хаген также отмечает, что в связи с событиями в Киеве "был риск, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО и получит контроль над базой в Севастополе".

— Естественно, что Россия отреагировала, — добавил политик.

Напомним, полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором жители высказались за это почти единогласно. Однако Киев не желает признавать итоги, называя эти территории "оккупированными".