Орейро, Депардье и Кустурица могут стать "гастрономическими послами" РФ

Цель проекта — рассказать миру о русской кухне и простимулировать интерес к гастрономическому туризму по России.

В России выбирают гастрономических послов — они должны будут знакомить мир с традициями русской кухни и продвигать их за рубежом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициаторов проекта — Ассоциацию культурно-гастрономического туризма.

Предложение занять такой "пост" уже получили Жерар Депардье, Микки Рурк, Эмир Кустурица и Наталья Орейро.

При этом весь список потенциальных послов включает в себя свыше двух десятков человек. В него вошли как известные в мире российские звёзды (например, Вячеслав Фетисов, Анна Нетребко, Светлана Ходченкова, Наталья Водянова и Анна Курникова), так и представители иностранного шоу-бизнеса. Среди последних — Мила Йовович, Дэвид Духовны, Стивен Сигал, Микки Рурк и Жан-Клод Ван Дамм.