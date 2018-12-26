Генпрокурор Украины заявил о "третьей волне оккупации" со стороны России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает инцидент в Керченском проливе "третьей волной оккупации" со стороны России, а первые две, по его мнению, — это присоединение Крыма к России и события в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Bild.

Луценко уверен: инцидент в Керченском проливе затрагивает все страны, поэтому Запад должен принять меры против России.

— Россия блокирует Азовское море, таким образом оккупировав его. Речь идёт даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя. Если мы позволим это России, тогда она не остановится, — заявил он.

При этом он объяснил журналисту, что введённое после керченского инцидента военное положение на Украине не повлияет на жизнь граждан, так как направлено на усиление армии и разрыв договора о дружбе с РФ. При этом запрет на въезд на Украину простым россиянам (мужчинам от 16 до 60 лет) он объясняет тем, что они "финансово и политически поддерживают необъявленную войну" против Украины.

— Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ, — заявил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них моряки были задержаны. Суд арестовал их до 25 января 2019 года. В России действия украинских военных расценили как провокацию.