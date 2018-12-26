Путин станет главным гостем форума "Один пояс — один путь" в Китае

По предварительным планам китайской стороны, всего планируется визит на мероприятие около 40 глав стран и правительств.

Президент РФ Владимир Путин будет главным гостем форума "Один пояс — один путь", который состоится в апреле 2019 года в Китае, сообщил посол России в КНР Андрей Денисов.

— Первым главным событием первой половины следующего года мы считаем согласованный визит Владимира Путина в Китай для участия во втором форуме "Один пояс — один путь", — пояснил он.

Согласно предварительным планам китайской стороны, как отметил Денисов, планируется визит около 40 глав стран и правительств.

— Ожидается довольно крупная программа форума, много разных встреч. Но, как нам говорят, президент России будет главным гостем и главным участником среди иностранных гостей, — добавил российский посол.

Он рассказал, что программа российского лидера будет иметь специальный характер и предусматривать мероприятия его визита в Китай, однако на данный момент об этом рано говорить.

— И мы, и наши коллеги из КНР хотели бы, чтобы визит был не только в Пекин, но и ещё в какой-то город. Но это будет зависеть как от графика нашего президента, так и от наших китайских партнёров, — отметил Денисов.

В начале декабря Путин сказал Си Цзиньпину, что в РФ готовятся к его визиту в 2019 году, и предложил приехать на ПМЭФ в июне в качестве главного гостя. Тот согласился и в ответ позвал Путина на саммит "Один пояс — один путь".