Обновила минимумы. Стоимость нефти приблизилась к $50 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в феврале следующего года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне приближалась к $50 за баррель, обновляя минимальные значения июля-августа 2017-го, следует из данных торгов.

Так, по состоянию на 4:35 по московскому времени стоимость барреля нефти Brent падала на 0,9% — до 50,01 доллара. К 7:45 цены увеличились на 0,1% — до 50,5 доллара за баррель.

Ранее ситуацию на нефтяном рынке прокомментировал министр энергетики России Александр Новак.