СКР проверяет информацию об избиении депутатом женщин и подростка на Алтае

В ходе проверки следователи выяснят обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям мужчины.

Следователи в Республике Алтай проверяют данные о побоях, которые были нанесены в кафе районным депутатом двум женщинам и подростку, информирует пресс-служба ведомства.

По предварительным данным СУ СКР по региону, 22 декабря вечером в кафе "Чемальское подворье" замглавы районного совета депутатов Юрий Корнеев, будучи пьян, отказался платить по счёту.

— В ответ на замечания официантки он ударил управляющую заведением и 59-летнюю певицу. Позже депутат нанёс побои 14-летнему мальчику, который вступился за свою бабушку. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, дать оценку действиям виновного, — отмечается в сообщении СК.

По данным сайта Чемальского района, Корнеев сейчас является депутатом, замглавы президиума Совета депутатов Чемальского района. Ранее он был депутатом Новоалтайского городского собрания, но в марте 2012-го его лишили мандата. Своё решение в горсобрании мотивировали наличием у Корнеева судимости по делу о незаконном получении им депутатских компенсаций. Это решение вынес в октябре 2011 года новоалтайский мировой суд, позже оно было обжаловано.