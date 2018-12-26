Напали грабители. Стало известно, почему автомобиль влетел в КПП в Домодедово

Неизвестные выхватили из машины сумку с деньгами, из-за чего водитель резко вывернул руль.

Каршеринговый автомобиль врезался в контрольно-пропускной пункт аэропорта Домодедово, потому что на него напали грабители. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что неизвестные выхватили из автомобиля сумку с деньгами, из-за чего водитель резко вывернул руль, и машина врезалась в КПП. Сами грабители с места происшествия скрылись.

Напомним, сегодня утром стало известно, что каршеринговый автомобиль протаранил КПП в столичном Домодедово, в результате чего пострадали два человека.