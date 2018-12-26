Накопили миллиардный долг. На Украине заявили об угрозе массового закрытия школ

Уже хотят забрать субсидии у программы поддержки детей "с особенными образовательными потребностями", чтобы хоть как-то рассчитаться с педагогами.

Украинские школы оказались под угрозой закрытия. Всё из-за того, что долги по зарплатам учителям превысили один миллиард гривен, в переводе на рубли — это примерно 2,5 млрд. Об этом сообщает Strana.ua.

По данным СМИ, проблемы с выплатой з/п преподавателям начались ещё весной из-за того, что украинские власти не учли повышения окладов учителей с 1 января. Из-за этого деньги быстро кончились. В Незалежной решили, что нужно урезать доплаты педагогам, а это 30% от их зарплаты. Кроме того, они предложили родителям оплачивать труд учителей.

— Предложено наполнить зарплатный фонд за счёт других расходных статей. В частности, почти 124 млн гривен хотят снять с программы поддержки детей "с особенными образовательными потребностями", — говорится в сообщении издания.

Однако проблема остаётся нерешённой, поясняет член парламентского комитета по вопросам образования и науки Ирина Констанкевич. Она отмечает, основной вопрос в том, что в Незалежной слишком много школ, где мало учеников, но большое количество "лишних" педагогов.

Всё это ведёт к тому, что учителя уже начали увольняться из школ, а сами учебные заведения оказались под угрозой закрытия.