Мир посмотреть, себя показать. Названы места, куда россияне поедут на Новый год

Читайте также

Мир посмотреть, себя показать. Названы места, куда россияне поедут на Новый год

10

Фото: © Pixabay

Больше половины туристов, направляющихся за границу, предпочитают пользоваться услугами турагентств.

75% из всех путешествующих на Новый год россиян поедут по родной стране, информирует РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследований портала Maps.me.

Среди приоритетных внутренних направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сибирь и Крым. Примечательно, что около половины туристов по России планируют потратить на поездку не более пяти тысяч рублей.

Если говорить о заграничных путешествиях, то половина туристов из РФ собираются в Европу, 19% — в Юго-Восточную Азию, 10% — в Северную Америку.

78% путешественников самостоятельно организовывают свои туры. Впрочем, больше половины направляющихся за границу предпочитают пользоваться услугами специальных агентств.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×