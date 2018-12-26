Стало известно, сколько российских компаний подверглось атакам хакеров за год

Больше всего инцидентов произошло в нефтегазовой отрасли, промышленности и госорганизациях.

Эксперты выяснили, сколько российских компаний подверглось кибератакам в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования Positive Technologies.

В исследовании приняли участие руководители IT-отделов из 192 крупных компаний Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Выяснилось, что на информационную безопасность в большинстве компаний из регионов выделяют довольно низкие бюджеты. В 50% случаев на киберзащиту выделяется не более пяти миллионов рублей. 60% опрошенных отметили, что финансирование этой сферы осталось на уровне 2017 года.

Как отмечается, за год с кибератаками столкнулись 82% региональных компаний, 47% атак прошли успешно. Больше всего инцидентов было отмечено в нефтегазовой отрасли (75%), промышленности (52%), государственных и финансовых организациях (46% и 45% соответственно).

Как ранее писал Лайф, российские ресурсы подвергаются массированной кибератаке.