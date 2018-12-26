Цены на мобильный интернет вырастут в России

Некоторые мобильные операторы уже сообщили абонентам о повышении стоимости услуг.

С начала 2019 года в России ожидается рост цен на мобильный интернет. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, стоимость может возрасти, когда начнёт действовать "закон Яровой" и НДС увеличится с 18 до 20 процентов.

Как отмечает издание, некоторые мобильные операторы уже сообщили абонентам о повышении стоимости услуг.

Согласно исследованию, стоимость одного гигабайта мобильного интернета в России составляет 55,5 рубля. С мая 2018 года этот показатель снизился на 15 процентов.