Стечение трёх обстоятельств. Эксперты назвали причину оползня в Хабаровском крае

Выводы были сделаны после осмотра места происшествия, и, как отмечают специалисты, все факторы несут исключительно случайный природный характер.

Сход грунта, в результате которого была перекрыта река Бурея в Хабаровском крае, произошёл из-за стечения трёх обстоятельств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктора географических наук Алексея Махинова.

— Во-первых, Бурея размывает левый берег, река подрезала основание склона, в результате чего он стал неустойчивым, — сказал эксперт.

Во-вторых, по словам Махинова, в месте обвала грунта проходит "зона тектонической нарушенности" горных пород — они более рыхлые, чем в других местах, а в-третьих, произошло поднятие уровня воды, что повлекло за собой затопление пустот в земле.

Такие выводы, как отмечает Махинов, были сделаны после осмотра места происшествия, и все обстоятельства несут исключительно случайный природный характер. Такое явление также происходит достаточно редко.

Напомним, что в результате обрушения грунта может быть подтоплен посёлок Чекунда, где проживает порядка 300 человек. Местные СМИ ранее связали случившееся с падением метеорита, который, предположительно, снёс вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки.