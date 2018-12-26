Появилось видео с места взрыва в лаборатории в Пекине, где погибли три студента

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Появилось видео с места взрыва в лаборатории в Пекине, где погибли три студента

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В Сети появилось видео с места взрыва, произошедшего в здании студенческой лаборатории на территории кампуса Пекинского транспортного университета. Ролик опубликовало в "Твиттере" издание People's Daily, China.

По данным местного телеканала "Си-джи-ти-эн", по меньшей мере три студента погибли в результате взрыва, который прогремел во время проведения научного эксперимента.

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