Появилось видео с места взрыва в лаборатории в Пекине, где погибли три студента

В Сети появилось видео с места взрыва, произошедшего в здании студенческой лаборатории на территории кампуса Пекинского транспортного университета. Ролик опубликовало в "Твиттере" издание People's Daily, China.
#BREAKING: Students evacuated after explosion caused by experiment accident rocked a lab of Beijing Jiaotong University in Beijing, no immediate reports of casualties pic.twitter.com/5KtuUp7oNc— People's Daily, China (@PDChina) 26 декабря 2018 г.
По данным местного телеканала "Си-джи-ти-эн", по меньшей мере три студента погибли в результате взрыва, который прогремел во время проведения научного эксперимента.
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