Младшей из сестёр Хачатурян продлили меру пресечения до 28 марта

Басманный суд продлил до 28 марта запрет определённых действий для младшей из сестёр Хачатурян — Марии. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

— Продлить меру пресечения в отношении М. Хачатурян до 28 марта 2019 года, — огласила решение судья Евгения Николаева.

Добавим, что заседание было закрытым, так как младшей из сестёр нет ещё 18 лет.

Три сестры убили своего отца Михаила Хачатуряна вечером 27 июля. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Их сначала отправили в СИЗО, а позже выпустили из-под стражи. Меру пресечения им поменяли с ареста на запрет определённых действий.