Без личинок и червей. В "Роскачестве" рассказали, какие мандарины самые сладкие

В исследовании принимали участие цитрусовые из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу.

"Роскачество" провело исследование мандаринов с рынка, плодоовощных баз и из магазинов. Как сообщается на сайте организации, все цитрусовые являются безопасными: в них не было обнаружено ни ГМО, ни тяжёлых металлов, ни радионуклидов. Продукт, ассоциирующийся у россиян с Новым годом, проверяли по 426 показателям: 176 из них — пестициды разных групп. И тут нарушений не обнаружено: содержание нитратов и пестицидов в норме.

Кроме того, в исследуемых мандаринах не выявлены личинки и черви. В ходе проверки также стало известно, что цитрусовые обрабатывают воском, но он не опасен и его можно смыть тёплой водой. Если рассматривать географию поставок новогодних фруктов на российский рынок, тот тут она весьма широка: ЮАР, Египет, Турция, Китай, Абхазия, Марокко, Перу. Сорт цитрусового, заявленный на маркировке, чаще всего соответствовал действительности.

Самыми сладкими "Роскачество" признало мандарины сорта муркотт (небольшие, чаще всего с большим количеством мелких косточек), но они, как выяснилось, менее сочные, а вот цитрусовыми с самым большим содержанием сока оказались мандарины из Абхазии.

Между тем эксперты отметили, что зеленоватые мандарины не опасны и тоже могут быть сладкими и сочными. Вопреки ожиданиям, показателем свежести был признан не цвет кожуры, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она явно отстаёт. Если говорить о содержании витамина С, то тут всё зависит от сорта. К примеру в клементинах на 100 г — от 50 мг аскорбиновой кислоты, в мандаринах других сортов обычно менее 20 мг.

К покупке не рекомендуются мандарины с плесенью на кожуре и тёмными точками. Также специалисты не советуют брать фрукты с вмятинами и слишком мягкими участками. Перед употреблением цитрусовый нужно помыть, чтобы удалить возможные следы пестицидов.