Скажи нет Турции и Египту! Названы самые интересные страны для опытных туристов

Не все места из списка являются экзотическими, но путешественники просто могут их недооценивать.

Эксперты изучили предпочтения самостоятельных туристов в 2018 году и выяснили, куда наиболее опытные из них устремятся в 2019-м, информирует РИА "Новости" со ссылкой на портал Skyscanner.

— Получился небанальный рейтинг стран, к которым стоит присмотреться тем, кто уже много где побывал и находится в поиске новых идей для путешествий в следующем году, — пояснил менеджер по развитию сервиса Дмитрий Хаванский.

По его словам, не все места из списка являются экзотическими, но их положение в рейтинге показывает, что путешественники их могут недооценивать и что появляются факторы, которые делают эти направления доступнее для россиян.

Африка

Лидерами рейтинга трендов путешественников в 2019 году стали три африканские страны: Марокко, Танзания и Тунис.

Так, в Марокко будет интересно побывать поклонникам гастрономического туризма, а также давно мечтавшим побывать на восточных базарах или увидеть все оттенки синего на улицах Шавена.

Танзания придётся по душе любителям прекрасного курортного отдыха и дикой природы — здесь есть возможности для африканского сафари.

А Тунис предлагает не только тепло и солнце с апреля по октябрь, но и программы лечения грязью и морской водой.

Европа

Основной "европейский" турпоток из России, как правило, устремляется в Италию, Германию и Францию. Тем, кто уже побывал там, стоит присмотреться к Восточной и Южной Европе. В числе набирающих популярность направлений — Польша, Хорватия и Мальта.

Тем, кому надоели тёплые страны и пляжи, можно присмотреться к Исландии и Дании.

Исландия известна своими природными чудесами — водопадами, гейзерами, фьордами, ледниковыми пещерами и лагунами.

Вторым набирающим популярность необычным направлением стала Дания — родина Русалочки, замков и рыбацких деревень.

Азия

Южная Корея — одно из наиболее доступных направлений для жителей российского Дальнего Востока. Благодаря близости жители Приморья могут легко устроить себе поездку выходного дня в Сеул.

Путешественникам из более отдалённых частей РФ эксперты рекомендуют планировать длительный отпуск, чтобы не только побывать в южнокорейской столице, но и позагорать на пляжах Пусана.