Скажи нет Турции и Египту! Названы самые интересные страны для опытных туристов

Эксперты изучили предпочтения самостоятельных туристов в 2018 году и выяснили, куда наиболее опытные из них устремятся в 2019-м, информирует РИА "Новости" со ссылкой на портал Skyscanner.
— Получился небанальный рейтинг стран, к которым стоит присмотреться тем, кто уже много где побывал и находится в поиске новых идей для путешествий в следующем году, — пояснил менеджер по развитию сервиса Дмитрий Хаванский.
По его словам, не все места из списка являются экзотическими, но их положение в рейтинге показывает, что путешественники их могут недооценивать и что появляются факторы, которые делают эти направления доступнее для россиян.
Африка
Лидерами рейтинга трендов путешественников в 2019 году стали три африканские страны: Марокко, Танзания и Тунис.
Так, в Марокко будет интересно побывать поклонникам гастрономического туризма, а также давно мечтавшим побывать на восточных базарах или увидеть все оттенки синего на улицах Шавена.
Танзания придётся по душе любителям прекрасного курортного отдыха и дикой природы — здесь есть возможности для африканского сафари.
А Тунис предлагает не только тепло и солнце с апреля по октябрь, но и программы лечения грязью и морской водой.
Европа
Основной "европейский" турпоток из России, как правило, устремляется в Италию, Германию и Францию. Тем, кто уже побывал там, стоит присмотреться к Восточной и Южной Европе. В числе набирающих популярность направлений — Польша, Хорватия и Мальта.
Тем, кому надоели тёплые страны и пляжи, можно присмотреться к Исландии и Дании.
Исландия известна своими природными чудесами — водопадами, гейзерами, фьордами, ледниковыми пещерами и лагунами.
Вторым набирающим популярность необычным направлением стала Дания — родина Русалочки, замков и рыбацких деревень.
Азия
Южная Корея — одно из наиболее доступных направлений для жителей российского Дальнего Востока. Благодаря близости жители Приморья могут легко устроить себе поездку выходного дня в Сеул.
Путешественникам из более отдалённых частей РФ эксперты рекомендуют планировать длительный отпуск, чтобы не только побывать в южнокорейской столице, но и позагорать на пляжах Пусана.
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