Есть разрушения. На Сицилии при землетрясении пострадали десять человек

Читайте также

Есть разрушения. На Сицилии при землетрясении пострадали десять человек

6

На Сицилии при землетрясении пострадали десять человек. Как уточняет телеканал TGCOM24, они получили лёгкие ранения. Более того, в округах Флери и Дзафферана-Этнеа зафиксировали разрушения.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) отмечает, что магнитуда составила 4,9. Землетрясение произошло в 15 километрах к востоку от порта Катания. Очаг был на глубине десять километров.

Изначально сообщалось о четырёх пострадавших.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×