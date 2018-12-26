Есть разрушения. На Сицилии при землетрясении пострадали десять человек

На Сицилии при землетрясении пострадали десять человек. Как уточняет телеканал TGCOM24, они получили лёгкие ранения. Более того, в округах Флери и Дзафферана-Этнеа зафиксировали разрушения.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) отмечает, что магнитуда составила 4,9. Землетрясение произошло в 15 километрах к востоку от порта Катания. Очаг был на глубине десять километров.

Изначально сообщалось о четырёх пострадавших.