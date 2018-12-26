"Молодёжка ОНФ" провела 55 всероссийских акций за полтора года

В мероприятиях общественной организации приняло участие порядка 18 миллионов человек.

Молодёжное направление Общероссийского народного фронта провело 55 всероссийских акций почти за 1,5 года. Об этом рассказал член Центрального штаба ОНФ, глава департамента "Молодёжки".

— За полтора года (с 30 августа 2017 года. — Прим. Лайфа) мы провели 55 всероссийских акций. На мой взгляд, это достаточно круто. В мероприятиях приняли участие порядка 18 миллионов человек, — сказал Кастюкевич.

По его словам, охват проектов в социальных сетях составил более 50 миллионов просмотров.

— Мы заходим в народ с простыми человеческими ценностями, такими как добро, честность любовь к родине и память. Максимальное число тех мероприятий, которые мы проводим, как раз являются ключевыми именно с этой точки зрения, — резюмировал Костюкевич.

Среди проектов "Молодёжки ОНФ" — такие акции, как "Безопасность детства", "Знай наших", "Аллея героев", "Связь поколений" и множество других.