Вице-губернаторы Петербурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов подали в отставку

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Вице-губернаторы Петербурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов подали в отставку

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Игорь Албин и Михаил Мокрецов. Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Ирина Мотина/Руслан Кривобок

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Игорь Албин с 2014 года курировал вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, транспорта, энергетики, тарифного урегулирования и другие. Теперь деятельностью этих сфер будет заниматься вице-губернатор Николай Бондаренко.

Михаил Мокрецов, в свою очередь, отвечал за решение вопросов экономического планирования города, инвентаризации мониторинга земель, землеустройства, а также вопросов, связанных с госуправлением в сфере имущественных отношений, управлением федеральной собственностью, налоговой, финансовой политики Санкт-Петербурга, разработки и исполнения бюджета города. Также он возглавлял Комитет имущественных отношений.

С сегодняшнего дня деятельностью финансового блока временно займётся вице-губернатор Сергей Мовчан.

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