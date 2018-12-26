Чудеса уже здесь. Президентская ёлка в Кремле — прямая трансляция

В самом сердце Москвы сегодня собрались гости главного Новогоднего представления в России — Кремлёвской Ёлки. В этом году праздничная программа носит название "Тайна планеты Земля", а ее главными героями стали персонажи русских народных сказок. Садко, Левша, Данила мастер, Дед Мороз и Снегурочка объединятся, чтобы разгадать Тайну планеты Земля и одолеть космических пиратов. Сказочным героям вместе с детьми предстоит совершить захватывающее путешествие на космическом корабле "Фантазия" и спасти Новый год.
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