Чудеса уже здесь. Президентская ёлка в Кремле — прямая трансляция

Читайте также

Чудеса уже здесь. Президентская ёлка в Кремле — прямая трансляция

6

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович 

В самом сердце Москвы сегодня собрались гости главного Новогоднего представления в России — Кремлёвской Ёлки. В этом году праздничная программа носит название "Тайна планеты Земля", а ее главными героями стали персонажи русских народных сказок. Садко, Левша, Данила мастер, Дед Мороз и Снегурочка объединятся, чтобы разгадать Тайну планеты Земля и одолеть космических пиратов. Сказочным героям вместе с детьми предстоит совершить захватывающее путешествие на космическом корабле "Фантазия" и спасти Новый год.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×