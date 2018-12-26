Почти 100 тысяч москвичей оказались невыездными перед Новым годом из-за долгов

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Почти 100 тысяч москвичей оказались невыездными перед Новым годом из-за долгов

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Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Чаще всего такая мера применяется к должникам по алиментам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным услугам, кредитам, уголовным и административным штрафам.

Почти сто тысяч жителей Москвы оказались невыездными перед новогодними праздниками из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов по столице.

В службе отметили, что чаще всего такая мера применяется к должникам по алиментам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным услугам, кредитам, уголовным и административным штрафам.

С начала года приставы вынесли более 214 тысяч постановлений о временном ограничении должников на выезд.

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