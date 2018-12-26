На Урале оштрафовали компанию, потребовавшую оплатить проезд собаки-поводыря

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в маршрутном автобусе незрячему угрожали за неоплату билета для питомца-помощника.

В Екатеринбурге оштрафовали транспортную компанию на 10 тысяч рублей за то, что кондуктор потребовала от незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой мэрию города.

— За этот инцидент предприятие было оштрафовано на 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что в маршрутном автобусе незрячему угрожали физической расправой за неоплату билета для питомца-помощника. Директор предприятия-перевозчика Вячеслав Волков подтвердил, что кондуктор ошибочно обратился с требованием к инвалиду.

В городской администрации сообщили, что после праздничных каникул комитет по транспорту встретится с другими коммерческими перевозчиками и проведёт инструктаж по вопросам соблюдения законов и правил в сфере перевозок пассажиров.

В мае Лайф рассказывал о том, что на Камчатке слепого не пустили в кафе из-за собаки-поводыря.