Вплоть до ареста. ГИБДД призвала ужесточить наказание за повторную езду без прав

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Вплоть до ареста. ГИБДД призвала ужесточить наказание за повторную езду без прав

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В ГИБДД предложили ужесточить наказание за повторную езду без водительских прав. Как заявил глава ведомства Михаил Черников, речь идёт даже об административном аресте.

— Речь идёт об увеличении штрафа за данное деяние (до 30 тысяч рублей), административном аресте до 15 суток, а также об обязательных работах от 100 до 200 часов, — отметил Черников.

Сейчас за повторную езду без прав наказывают штрафом от пяти до 15 тысяч рублей. При этом эксперты настаивают на том, что это слишком мягкое наказание, которое не соответствует тяжести преступления.

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