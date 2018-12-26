Песков: Сроков для обдумывания Минском ситуации по налоговому манёвру нет

По словам представителя Кремля, это обычные, неизбежные проблемы и разговор двух сторон будет продолжаться.

России и Белоруссии необходимо найти решения по налоговому манёвру, которые бы устраивали обе стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Надо найти решения, которые устраивали бы Минск и Москву, — сказал Песков, добавив, что сроков для обдумывания этой ситуации белорусской стороной нет.

Он добавил, что сейчас между двумя странами по этому вопросу сохраняются разногласия. Тем не менее разговор продолжится.

— Некоторые экономические нюансы после Нового года появляются, поэтому белорусская сторона считает, что необходима компенсация после налогового манёвра. Российская сторона не во всём согласна. Поэтому разногласия сохраняются. Но и разговор будет продолжаться. Это обычные, неизбежные проблемы. Такое бывает, — отметил представитель Кремля.

Напомним, с 1 января 2019 года в РФ начинается завершение налогового манёвра в нефтяной отрасли, в рамках которого к 2024 году обнулится экспортная пошлина при одновременном росте пошлины на добычу полезных ископаемых. Минск хотел получить от Москвы около 310 миллионов долларов компенсации за доходы бюджета, выпадающие из-за налогового манёвра.