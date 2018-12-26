В Кремле отреагировали на идею Володина изучить актуальность Конституции

Кремль пока не сформировал какой-либо позиции по предложению спикера Государственной думы России Вячеслава Володина оценить конституцию на актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока какой-то позиции на этот счёт нет. Такие разные экспертные точки зрения, в том числе и точка зрения Володина, действительно, озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счёт пока не сформулировано и каких-либо работ в этом контексте не производится, — сказал Песков.

На вопрос о том, какие положения конституции, требующие переосмысления, находят в Кремле, пресс-секретарь главы государства ответил: "В Кремле не находят. Это, наверное, нужно спрашивать у автора инициативы", — а о том, есть ли в конституции что-то конкретное, что нужно поменять, Песков сказал: "Нет, в целом".

Накануне на встрече с Путиным Володин заявил, что считает возможным оценить некоторые положения конституции на соответствие современным реалиям. Дискуссия вокруг актуальности основного закона страны обострилась на фоне юбилея, который отметила Конституция РФ в уходящем году.