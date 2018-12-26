Представлялся коммунальщиком. Россиянин сел на 22 года за убийство пенсионерки

Суд также удовлетворил иск двух потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму 99 тысяч рублей.

В Архангельской области решением суда 33-летний мужчина получил 22 года колонии строгого режима за убийство и нападения на пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Обвиняемый, представляясь работником коммунальной службы, совершал разбойные нападения на пенсионерок по месту их жительства и, угрожая применением ножа, требовал отдать ему деньги и ценное имущество, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в феврале 2012 года преступник проник в квартиру к 81-летней женщине, у которой потребовал деньги и которой нанёс удары кулаком и ножом по голове и телу.

Мужчину признали виновным в убийстве, сопряжённом с разбоем, и в четырёх эпизодах разбойных нападений с причинением тяжкого вреда здоровью. Помимо этого, суд удовлетворил иск двух потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму 98 930 рублей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что жених зарезал невесту в день свадьбы, решив, что она переспала с его отцом.