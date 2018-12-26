Песков объяснил необходимость ещё одной встречи Путина и Лукашенко до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил необходимость ещё одной встречи лидера России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко до конца года.

— Действительно, тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов. Неизбежно возникают проблемные ситуации. Поэтому, чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, условились два президента провести ещё одну встречу, — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что точной даты встречи двух президентов ещё пока нет.

25 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы. Ранее телеканал "Беларусь-1" сообщил, что президенты решили провести ещё одну встречу до Нового года.