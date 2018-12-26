Суд продлил меру пресечения для средней и старшей сестёр Хачатурян

Девушкам удалось избежать помещения в СИЗО. Все они помещены под домашний арест в трёх разных квартирах, но по согласию со следователем им разрешено выходить на улицу и даже общаться друг с другом.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил действие запрета на определённые действия для сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Меру пресечения девушкам продлили до 28 марта 2019 года.

Ранее суд также продлил меру пресечения для младшей из сестёр — Марии. Её судьба решалась отдельно от Крестины и Ангелины. Отметим, что оба заседания проходили в закрытом режиме.

Дело сестёр Хачатурян потрясло этим летом всю страну. Три девушки, в том числе несовершеннолетняя Мария, жестоко убили своего отца Михаила Хачатуряна 27 июля. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

Ранее мать подозреваемых в убийстве родного отца рассказала о том, как сейчас живут девочки.