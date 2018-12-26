Песков заявил, что в графике Путина пока нет поездки в Давос в 2019 году

Представитель Кремля отметил, что Москва приветствует изменение политического климата в Давосе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет запланированной поездки на форум в Давосе. По его словам, тема находится на рассмотрении.

Песков отметил, что приглашение посетить форум есть, но решения по этому поводу ещё не принималось. Между тем представитель Кремля заявил, что Москва приветствует изменение политического климата в Давосе.

— График у президента, вы видите, в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный. Эта тема находится на рассмотрении, — сказал Песков.

Напомним, что организаторы Всемирного экономического форума сняли введённые ранее ограничения с бизнесменов РФ.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин могут посетить форум.