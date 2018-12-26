Песков: Москве и Минску пока не удалось сблизить позиции по налоговому манёвру

Сделать это позволит специальная рабочая группа, а также ещё одна встреча двух лидеров, которая должна состояться до конца года (то есть в самые ближайшие дни).

Москве и Минску пока не удалось сблизить позиции по налоговому манёвру в нефтяной сфере, но этим сможет заняться специально созданная рабочая группа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подводя итоги вчерашних переговоров Путина и Лукашенко в Кремле.

— Нет, пока не удалось это сделать, — констатировал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что у лидеров двух стран до Нового года ожидается ещё одна встреча, на которой будет затронут наиболее болезненный момент. Речь идёт непосредственно о компенсации за налоговый манёвр, на которой настаивает белорусская сторона.

— Разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжаться. Это обычная неизбежная проблема, такое бывает, — добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, 25 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы. Ранее телеканал "Беларусь-1" сообщил, что президенты решили провести ещё одну встречу до Нового года.