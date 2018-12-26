На Сицилии насмерть сбили туриста из России

На место происшествия приехала скорая, врачи которой сделали мужчине массаж сердца, но их усилия были напрасны.

Турист из России Сергей М. был сбит насмерть в городе Палермо на острове Сицилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя генконсульства РФ.

Инцидент произошёл накануне вечером, когда мужчина с женой гуляли по городу. Fiat 600, за рулём которого был пожилой водитель, сбил 30-летнего гражданина РФ.

По данным местных СМИ, на место происшествия приехала скорая, врачи которой сделали туристу массаж сердца, но их усилия были напрасны. На место прибыли также сотрудники полиции, опросившие водителя машины и вдову россиянина, которая не пострадала физически, но была в состоянии шока. Расследованием всех обстоятельств занимается муниципальная полиция Палермо.

Отправкой тела погибшего мужчины на родину будет заниматься страховая компания, отметили изданию в консульстве. Диппредставительство готово оказать любую помощь вдове погибшего, в том числе при переводе и нотариальном заверении необходимых документов.