Башкирским чиновникам пригрозили увольнением за неискренность к детям

Также врио главы региона принёс извинения ребятам и их родителям за поведение одного из сотрудников администрации Уфы.

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров пригрозил чиновникам увольнением за опоздания на новогодние утренники и неискренность к детям.

Хабиров опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщение от жительницы Уфы, которая пожаловалась на поведение главы администрации одного из районов города на утреннике для детей-инвалидов. По словам женщины, чиновник сначала опоздал на полчаса, а затем "зачитал информацию о социальном положении в районе". При этом на утреннике была давка, а детки чувствовали себя некомфортно и в основном сидели.

— Я просил особенного отношения к особенным детишкам. Жизнь у них и так сложная, и заботиться о них нужно искренне, а не с рыбьими глазками. И когда особенные дети ждали главу полчаса на свой утренник — мне интересно, какие такие более важные дела у него в это время были? — возмутился глава Башкирии.

Хабиров добавил, что всё описанное в сообщении — правда, и принёс извинения детям и их родителям.

— Название района убираю в последний раз. Следующий такой деятель будет искать новую работу, — заключил он.