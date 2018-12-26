В России началась сборка первых серийных авиалайнеров МС-21

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" может получить первые несколько бортов уже в 2020 году.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что на иркутском авиазаводе началась сборка серийных образцов российского авиалайнера МС-21. Как отмечает телеканал "Звезда", Левченко добавил, что эти самолёты будут "обкатываться" через иркутский аэропорт.

При этом Сергей Левченко отметил, что с производителем авиалайнеров была достигнута особая договорённость о том, что первый серийный авиалайнер должен быть готов в 2019 году. Иркут МС-21 — российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, созданный для конкуренции с американскими и европейскими производителями авиационной техники. Общий портфель заказов на авиалайнеры составляет 279 единиц.