Камеры сняли, как автомобиль каршеринга влетел в КПП в Домодедово

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Камеры сняли, как автомобиль каршеринга влетел в КПП в Домодедово

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На кадрах видно, что сотрудник охраны проходил вращающуюся дверь именно в тот момент, когда её протаранила машина.

Момент въезда каршерингового автомобиля в контрольно-пропускной пункт в аэропорту Домодедово опубликовал телеграм-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудник охраны проходил вращающуюся дверь КПП как раз в тот момент, когда её протаранила машина.

Напомним, в результате инцидента пострадали два человека. Ранее стало известно, что столкновение произошло из-за, того что на водителя напали неизвестные с целью похитить сумку с крупной суммой денег.

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