Камеры сняли, как автомобиль каршеринга влетел в КПП в Домодедово

Момент въезда каршерингового автомобиля в контрольно-пропускной пункт в аэропорту Домодедово опубликовал телеграм-канал Mash.
На опубликованных кадрах видно, что сотрудник охраны проходил вращающуюся дверь КПП как раз в тот момент, когда её протаранила машина.
Напомним, в результате инцидента пострадали два человека. Ранее стало известно, что столкновение произошло из-за, того что на водителя напали неизвестные с целью похитить сумку с крупной суммой денег.
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