Новогодняя мечта. Семилетняя девочка получила в подарок от Путина щенка хаски

Пушистого друга маленькой жительнице Липецкой области — Валерии — привёз сам Дед Мороз.

Семилетняя школьница Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Липецкой области получила в подарок от российского президента Владимира Путина щенка хаски. Девочка написала лидеру страны письмо, в котором попросила исполнить её мечту. Заветный подарок ей привёз Дед Мороз.

— В письме маленькая Лера пишет, что мечтает о щенке породы хаски. Однажды она увидела по телевизору, что Владимир Владимирович дарит таких щенят детям, и подумала, что, возможно, осталась ещё одна собачка для неё, — рассказывается история девочки на сайте администрации Елецкого района Липецкой области.

Дед Мороз сказал девочке, вручая пушистого белого щенка, что такое поручение ему "шепнул на ушко" российский президент на центральной ёлке в Кремле.

Добавим, что российский лидер накануне 2018 года подарил щенка лабрадора школьнице из Брянской области, а в марте 12-летний мальчик из Ярославля получил в качестве презента детёныша швейцарской овчарки.