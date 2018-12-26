Буксир затонул во время шторма у берегов Крыма

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Буксир затонул во время шторма у берегов Крыма

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Фото: © Рixabay

Буксир "РБТ-18" с 700 килограммами топлива на борту затонул рядом с причалом в Керчи, сообщает информагентство PortNews. Причиной стала непогода, которая разыгралась у берегов Крыма во вторник. Буксир зашёл в порт, когда начался шторм. К счастью, команда судна не пострадала, моряки находятся на берегу.

Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью выясняются. Опасности для судоходства нет.

Генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков подтвердил факт аварии. Он добавил, что судно принадлежало российской частной компании.

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