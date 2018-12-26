"Не думаем останавливаться или закругляться". "Молодёжка ОНФ" подвела итоги года

"Молодёжка ОНФ" подвела итоги года, а заодно обозначила планы на будущее. На пресс-конференции активисты рассказали об основных своих проектах и акциях. Речь идёт об "Уличном красаве", "Классах доброты", "Безопасности детства", "Не жди перемен! Твори перемены!", "Знай наших", "Героях среди нас" и "Рубеже".

— "Молодёжка ОНФ" — это не проект, это платформа, и мы не думаем останавливаться или закругляться. Мы интересны, и пока мы интересны молодёжи, мы будем развиваться и расти. У нас нет членства, у нас совершенно разные люди. Главное — это быть, а не казаться командой, — сказал руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Он добавил, что ключевыми составляющими всех акций стали такие понятия, как доброта, любовь к Родине, честность, патриотизм и память.

— У добра нет какой-либо ориентации, понятий — мужчина или женщина, как и нет политической направленности. Посыл ОНФ — это ты сделал добро или нет, — пояснил Кастюкевич.

Во время подведения итогов особое внимание уделили акции "Уличный красава". Суть этого проекта в том, что "Молодёжка ОНФ зашла во дворы" и собрала юных игроков в футбол. В общей сложности было сыграно свыше 400 матчей, а финал прошёл на стадионе "Фишт" в Сочи. В населённых пунктах, где проживают победители, построят современные футбольные площадки.

Вторым ярким событием для "Молодёжки ОНФ" стал форум "Рубеж". На пресс-конференции также затронули и акцию "Дай пять". Это конкурс для юных дизайнеров. Лучшие работы покажут 31 марта на Mercedes-Benz Fashion Week.

Также речь шла и об акции "Безопасность детства". В рамках этого проекта активисты проверили места, где бывают дети. Это парки, дворы и т.д.

— Тысячи нарушений были найдены, часть уже устранена, остальные находятся под нашим постоянным контролем, — сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Молодёжное направление Общероссийского народного фронта провело 55 всероссийских акций за полтора года. В мероприятиях общественной организации приняли участие порядка 18 миллионов человек.