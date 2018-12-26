В "Молодёжке ОНФ" назвали возраст детей, которые могут стать частью проекта

По словам представителей проекта, с осени 2017 года проект привлёк 18 миллионов молодых людей.

Ребёнок возрастом от 14 до 17 лет может стать частью акций проекта "Молодёжка ОНФ". Об этом на пресс-конференции заявил член избирательного штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Он добавил, что с осени 2017 года проект привлёк 18 миллионов молодых людей. Особое внимание было уделено акции "Уличный красава", в рамках которой на футбольные поля крупнейших стадионов выходят ребята, которые раньше пинали мячик в уличных дворах.

— Только представьте себе эмоции ребёнка, который ещё несколько месяцев назад только мечтал сыграть на одном из самых крупных стадионов страны, а теперь на весь стадион звучит именно его фамилия, потому что он забил гол, — делится Кастюкевич.

Не обошлось и без альтернативы для представительниц прекрасного пола, которые также являются участниками проекта. Для них проходит акция "Дизайнер будущего". В рамках неё девочки не старше 16 лет получают возможность сделать наряд для показов Недели моды.