Дело об убийстве 16-летней спортсменки передано в центральный аппарат СК

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Дело об убийстве 16-летней спортсменки передано в центральный аппарат СК

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следствию поручено тщательно проверить условия жизни погибшей, а также установить причины, способствовавшие совершению преступления.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Тольятти 16-летней спортсменки Сафии А. в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Учитывая широкий общественный резонанс, который вызвало это происшествие, возраст погибшей и обстоятельства совершения преступления, председатель СК России поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства, — сказала Петренко.

Следователям поручено тщательно проверить условия жизни погибшей, а также установить причины, которые могли способствовать совершению убийства.

Напомним, Автозаводский районный суд Тольятти арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки Сафии А. Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями шеи и туловища нашли на пустыре недалеко от улицы Юбилейной в Тольятти вечером 23 декабря.

Следствие рассматривает основным мотивом убийства расставание и последующий личный конфликт. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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