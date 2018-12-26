Дело об убийстве 16-летней спортсменки передано в центральный аппарат СК

Следствию поручено тщательно проверить условия жизни погибшей, а также установить причины, способствовавшие совершению преступления.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Тольятти 16-летней спортсменки Сафии А. в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Расставание подростков обернулось жестоким убийством.



23 декабря в Тольятти на пустыре обнаружено тело 16-летней девушки. Следствием установлен и арестован подозреваемый в убийстве - 16-летний знакомый потерпевшей, который в ходе ссоры нанес ей более 30 ножевых ранений pic.twitter.com/L0vQvkgA8c — Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 декабря 2018 г.

— Учитывая широкий общественный резонанс, который вызвало это происшествие, возраст погибшей и обстоятельства совершения преступления, председатель СК России поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства, — сказала Петренко.

Следователям поручено тщательно проверить условия жизни погибшей, а также установить причины, которые могли способствовать совершению убийства.

Напомним, Автозаводский районный суд Тольятти арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки Сафии А. Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями шеи и туловища нашли на пустыре недалеко от улицы Юбилейной в Тольятти вечером 23 декабря.

Следствие рассматривает основным мотивом убийства расставание и последующий личный конфликт. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".