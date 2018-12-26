В ГИБДД заявили, что россияне стали реже погибать в ДТП

Травмы различной степени тяжести получили 193 тыс. человек, этот показатель относительно 11 месяцев 2017 года сократился на 1,5%.

Свыше 151 тысячи аварий произошли на российских дорогах за 11 месяцев этого года, в них погибли 16,4 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

— По сравнению с прошлым годом этот показатель стал меньше на 5,4%. Травмы различной степени тяжести получили 193 тыс. человек, этот показатель относительно 11 месяцев 2017 года сократился на 1,5%, — говорится в сообщении.

Между тем снизилось и количество штрафов — 122,2 миллиона постановлений, 119,2 млн были оплачены со скидкой.

В ведомстве также напомнили, что в России действует норма, которая позволяет оплатить штраф со скидкой в 50% от суммы, если его выплата производится в течение 20 дней.