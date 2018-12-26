СМИ узнали о планах Киева передать Варфоломею более десяти храмов и монастырей

Как и прогнозировали эксперты, одной лишь Андреевской церковью в Киеве дело не ограничилось.

Украинские власти намерены передать Константинопольскому патриарху Варфоломею более десяти храмов и монастырей, находящихся на территории страны. Об этом сообщает местное издание "Вести" со ссылкой на источник, знакомый с соглашением, которое якобы подписали украинский президент Пётр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле. Отмечается, что большинство храмов и церквей по сей день находятся в пользовании канонической УПЦ.

В документе отдельно оговорен вопрос Киево-Печерской и Почаевской лавр. Глава департамента по делам религий и национальностей украинского Минкульта Андрей Юраш пояснил, что они находятся в госсобственности, а объекты национального значения по закону никому в собственность не передаются. Но это лишь по закону.

— Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП. Если будет понятно, что при передаче лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора, — приводят "Вести" слова чиновника.

Всего в списке на передачу значатся 11 храмов и монастырей, большинство из которых находятся в пользовании канонической УПЦ. Среди них — Фроловский, Спасо-Преображенский, Свято-Пантелеймоновский монастыри и многие другие.

Напомним, что один из украинских храмов уже передан Варфоломею —это широко известная Андреевская церковь — один из архитектурных символов Киева. Храм, о котором идёт речь, был построен в честь апостола Андрея Первозванного по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году. А 7 ноября украинский президент Пётр Порошенко подписал указ, согласно которому Андреевская церковь передаётся в "безвозмездное постоянное пользование" Константинополю.