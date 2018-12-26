Чтоб без нарколога. Москвичам рассказали, как эффективно бороться с похмельем

В Мосгордуме не поддержали идею вызывать нарколога и проходить процедуры очищения, чтобы избавиться от алкогольного отравления.

В Мосгордуме рассказали горожанам, как наиболее эффективно избавиться от похмелья, и посоветовали пить как можно меньше. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова в беседе с агентством "Москва".

— Я против этих систем очищения, вызова нарколога. Я считаю, что есть препараты "Полисорб" и "Энтеросгель", они продаются в аптеках. Если чувствуете, что переели или перепили, — выпейте их, и всё, — сказала Стебенкова.

Она также порекомендовала пить умеренно во время Нового года и веселиться "от самого праздника, а не от алкоголя".

Как ранее писал Лайф, врачи рассказали, как избежать похмелья в Новый год.