"Боялся". 10-летний герой из Бурятии на ёлке в Кремле рассказал о своём поступке

Маленький герой также поздравил с наступающим Новым годом всю страну и пожелал всем радости и любви.

Один из десяти школьников-героев, которые, рискуя своей жизнью, спасали других людей, поделился с Лайфом историей своего героического поступка.

— Меня зовут Кирилл, я из Бурятии, из села Новоильинск. ... Мы шли вместе со школы с моим другом. Мы решили сократить путь и начали забираться на берег, и он провалился. Я начал его вытаскивать, я боялся, что он замёрзнет и... Я вытащил его, — сказал Кирилл.

По его словам, со спасённым однокласником они дружат до сих пор.

Маленький герой поздравил с наступающим Новым годом всю страну и пожелал всем радости и любви. Также он поделился своими впечатлениями от кремлёвской ёлки, на которую был приглашён.

— Здесь очень хорошо, мне здесь нравится. ... (Когда мне сказали, что я поеду на президентскую ёлку), я сначала не понял даже, а потом порадовался, что меня пригласили.

Мальчик показал медаль за мужество, которую ему вручили в Улан-Удэ за спасение одноклассника. Он признался, что мечтает стать спасателем.