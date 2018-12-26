В присутствии Путина. Военные провели успешный пуск ракеты комплекса "Авангард"

Программа зачётных лётных испытаний завершена, что позволяет в установленные сроки поставить ракеты на вооружение армии.

Министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина успешно испытало ракету комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведён боевым расчётом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае, — говорится в сообщении Кремля.

Во время испытаний крылатый блок совершил маневрирование и успешно поразил условную цель на боевом поле. В свою очередь глава государства поблагодарил создателей "Авангарда", а также участников испытаний и Минобороны.

В Кремле добавили, что программа зачётных лётных испытаний завершена. Это позволяет в установленные сроки поставить "Авангард" на вооружение Российской армии.